В Пакистане лидер партии «Джамаат-и-Ислами» Хафиз Наимур Рехман заявил, что не будет встречаться с премьер-министром Шехбазом Шарифом без обязательства правительства отменить сбор на нефтепродукты. Если после 12 октября власти не предоставят потребителям послабления, партия объявит дату марша на Исламабад, сообщает Dawn.

Условие для переговоров

На пресс-конференции в Мансуре в Лахоре Рехман заявил, что высказывания министров свидетельствуют: правительство не планирует отменять сбор. По его словам, переговоры не будут иметь смысла без заверений, что требование партии будет принято.

Ранее премьер-министр попросил о встрече с руководителем «Джамаат-и-Ислами» и призвал партию до этого времени приостановить протестный марш против сбора. Министр планирования Ахсан Икбал на этой неделе передал предложение Шарифа заместителю лидера партии Лиакату Балочу, чтобы организовать встречу.

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Требования партии

Рехман потребовал от правительства ощутимого облегчения для потребителей. Он также призвал власти воспользоваться сообщаемым снижением Саудовской Аравией цен на нефть для азиатских стран на 5 долларов за баррель.

По словам политика, партия 42 дня проводила сидячие протесты против сбора и продолжает общенациональные митинги и кампанию по сбору подписей. На воскресенье в Окаре было запланировано публичное мероприятие.

Рехман отверг аргумент правительства об ограничениях со стороны МВФ и задал вопрос, распространяются ли такие ограничения на государственные расходы на предметы роскоши, в частности на самолет стоимостью 11 млрд пакистанских рупий. Он также заявил о росте расходов аграриев, подорожании удобрений и привел собственные оценки ситуации с бедностью и образованием в Пенджабе.

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