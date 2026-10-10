在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的竞选总部指控Meta干预总统选举，以支持其对手、参议员弗拉维奥·博索纳罗。卢拉的竞选团队表示，将向巴西高等选举法院和国家数据保护机构提出申诉。The Rio Times对此进行了报道。

总统竞选总部称，从10月9日开始至10月10日上午，Instagram不允许对卢拉个人资料页面发布的帖子进行付费推广。竞选团队还表示，在第一轮投票期间，候选人的广告账户被停用，其中一则帖子的浏览量计数也曾中断，竞选总部称这影响了其覆盖范围。

卢拉竞选团队与Meta的立场

卢拉的代表认为，Meta解释为技术故障的一系列问题可能有利于博索纳罗的候选资格。他们援引劳工党通讯部门的一份报告：该报告显示，弗拉维奥·博索纳罗的页面平均获得的互动量是卢拉页面的2.96倍，尽管其关注者数量比卢拉页面少17.2%。

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Meta否认了这些指控，称其不实且没有事实支持。该公司表示，许多被提及的技术问题并不局限于巴西或个别账户，并强调其遵守选举规则，以及候选人可平等使用其平台。同时，根据Meta广告资料库的数据，10月10日上午，卢拉在Facebook和Instagram上的页面有11则推广广告处于活跃状态。

10月25日第二轮投票

在10月4日的第一轮投票中，弗拉维奥·博索纳罗获得47.03%的有效票，卢拉获得45.16%。总统选举第二轮投票应于10月25日举行。Datafolha在第二轮投票前进行的首项民调于10月6日至7日在2520名选民中开展，结果显示博索纳罗获得52%的有效票，卢拉为48%。

截至10月10日下午，尚无公开信息表明卢拉竞选团队是否已向高等选举法院或国家数据保护机构提交申诉。选举法院就此事作出的决定也尚未公布。

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