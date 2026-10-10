В Бразилии избирательный штаб президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы обвинил компанию Meta во вмешательстве в президентские выборы в пользу его соперника, сенатора Флавиу Болсонару. Кампания Лулы заявила, что обратится в Высший избирательный суд Бразилии и Национальный орган по защите данных. Об этом сообщает The Rio Times.

Штаб президента утверждает, что с начала 9 октября до утра 10 октября Instagram не позволял платно продвигать публикации из профиля Лулы. Также в кампании заявили, что во время первого тура был деактивирован рекламный аккаунт кандидата, а в одной из публикаций прерывался подсчет просмотров, что, по утверждению штаба, повлияло на ее охват.

Позиции штаба Лулы и Meta

Представители Лулы считают, что ряд проблем, которые Meta объясняла техническими сбоями, мог способствовать кандидатуре Болсонару. Они сослались на отчет коммуникационной службы Партии трудящихся: согласно его данным, страница Флавиу Болсонару в среднем получала в 2,96 раза больше взаимодействий, хотя имела на 17,2% меньше подписчиков, чем страница Лулы.

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Meta отвергла обвинения, назвав их ложными и не подтвержденными фактами. Компания заявила, что многие из упомянутых технических проблем не ограничивались Бразилией или отдельными аккаунтами, а также подчеркнула соблюдение избирательных правил и равный доступ кандидатов к ее платформам. В то же время, согласно библиотеке рекламы Meta, утром 10 октября на страницах Лулы в Facebook и Instagram были активны 11 продвигаемых объявлений.

Второй тур 25 октября

В первом туре 4 октября Флавиу Болсонару получил 47,03% действительных голосов, а Лула — 45,16%. Второй тур президентских выборов должен состояться 25 октября. Первый опрос Datafolha перед голосованием во втором туре, проведенный 6–7 октября среди 2520 избирателей, давал Болсонару 52% действительных голосов против 48% у Лулы.

По состоянию на вторую половину дня 10 октября публично не было известно, подал ли штаб Лулы уже жалобу в Высший избирательный суд или Национальный орган по защите данных. Также не было обнародовано решение избирательного суда по этому вопросу.

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