В Австралии университеты в среднем заполняют лишь две трети выделенных мест для иностранных студентов. Наиболее сложная ситуация сложилась в региональных учреждениях, где руководители связывают спад набора с неопределенностью в отношении виз и острыми политическими дебатами об иммиграции, сообщает The Guardian.

Согласно октябрьским данным Министерства образования Австралии, более 80% выделенных мест заполнили только пять государственных университетов — все они расположены в столицах.

Давление на региональные университеты

Проректор по вопросам иностранных студентов Университета Чарльза Стерта Майк Фергюсон заявил, что учреждение с кампусами в регионах Нового Южного Уэльса в этом году заполнило 40% своей квоты. По его словам, число иностранных студентов там примерно на 35% меньше, чем в прошлом году, и составляет лишь пятую часть от допандемийного уровня.

Университет оценил потери из-за разницы между нынешним и допандемийным набором в 35 млн долларов и уже объявил о сокращении рабочих мест и реструктуризации. Фергюсон связал спад с повышением стоимости подачи заявления на визу до 2500 долларов, высокой долей отказов и неопределенностью из-за заявлений партий Коалиции и One Nation относительно иностранных студентов.

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Он также отметил, что региональные университеты преимущественно привлекают студентов из стран Южной Азии, для которых доля отказов в визах достигала около 53%.

Риски для бюджетов и кадров

Эксперт по высшему образованию профессор Эндрю Нортон подчеркнул, что сокращение числа иностранных студентов влияет на все государственные университеты, поскольку их плата за обучение помогает финансировать преподавание и исследования. Вице-канцлер Университета Западного Сиднея Джордж Уильямс предупредил, что дефицит бюджетов может отразиться на услугах для местных студентов.

В сентябре Университет Аделаиды сообщил ABC, что после слияния с Университетом Южной Австралии заполнил 60% мест для иностранных студентов. Это может привести к дефициту доходов в 90 млн долларов.

Правительственный ориентир на 2026 год составляет 295 тыс. иностранных студентов, тогда как показатель, согласно приведенным данным, движется к 250 тыс. Глава Международной образовательной ассоциации Австралии Фил Ханивуд заявил, что уменьшение числа студентов в регионах может усилить нехватку медсестер, работников по уходу за детьми и пожилыми людьми, а также инженеров.

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