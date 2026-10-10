澳大利亚大学平均仅填满分配给国际学生名额的三分之二。地区院校的情况最为困难，管理层将招生下降与签证政策的不确定性以及围绕移民问题的激烈政治辩论联系起来，《卫报》报道。

根据澳大利亚教育部10月的数据，只有5所公立大学填满了超过80%的分配名额，且它们全部位于首府城市。

地区大学面临压力

查尔斯特大学负责国际学生事务的副校长迈克·弗格森表示，这所大学在新南威尔士州地区设有校区，今年仅填满了40%的配额。他表示，该校国际学生人数比去年少约35%，仅为疫情前水平的五分之一。

该大学估计，当前招生人数与疫情前招生人数之间的差距造成了3500万美元的损失，并已宣布裁减岗位和进行重组。弗格森将这一下降归因于签证申请费用提高至2500美元、拒签比例较高，以及联盟党和一国党就国际学生发表声明所带来的不确定性。

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他还指出，地区大学主要吸引来自南亚国家的学生，而这些学生的签证拒签率达到约53%。

预算和人员面临的风险

高等教育专家安德鲁·诺顿教授强调，国际学生人数减少会影响所有公立大学，因为他们的学费有助于资助教学和研究。西悉尼大学副校长乔治·威廉姆斯警告称，预算赤字可能影响为本地学生提供的服务。

阿德莱德大学9月向澳大利亚广播公司表示，在与南澳大利亚大学合并后，该校填满了60%的国际学生名额。这可能导致9000万美元的收入缺口。

政府为2026年设定的目标为29.5万名国际学生，而根据所引数据，这一数字正向25万靠近。澳大利亚国际教育协会负责人菲尔·哈尼伍德表示，地区学生人数的减少可能加剧护士、儿童和老年人照护人员以及工程师的短缺。

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