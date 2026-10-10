W Australii uniwersytety obsadzają średnio tylko dwie trzecie przydzielonych miejsc dla studentów zagranicznych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w uczelniach regionalnych, gdzie władze wiążą spadek rekrutacji z niepewnością dotyczącą wiz oraz ostrymi debatami politycznymi na temat imigracji — informuje The Guardian.

Według październikowych danych australijskiego Ministerstwa Edukacji ponad 80% przydzielonych miejsc zapełniło tylko pięć publicznych uniwersytetów — wszystkie znajdują się w stolicach.

Presja na uniwersytety regionalne

Prorektor ds. studentów zagranicznych Uniwersytetu Charlesa Sturta Mike Ferguson oświadczył, że uczelnia mająca kampusy w regionalnych częściach Nowej Południowej Walii w tym roku obsadziła 40% swojego limitu. Jak powiedział, liczba studentów zagranicznych jest tam o około 35% niższa niż przed rokiem i stanowi zaledwie jedną piątą poziomu sprzed pandemii.

Uniwersytet oszacował straty wynikające z różnicy między obecną a przedpandemiczną rekrutacją na 35 mln dolarów i już ogłosił redukcję miejsc pracy oraz restrukturyzację. Ferguson powiązał spadek z podniesieniem opłaty za złożenie wniosku wizowego do 2500 dolarów, dużym odsetkiem odmów oraz niepewnością wywołaną wypowiedziami partii Koalicji i One Nation na temat studentów zagranicznych.

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Zaznaczył również, że uniwersytety regionalne przyciągają głównie studentów z krajów Azji Południowej, dla których odsetek odmów wizowych sięgał około 53%.

Ryzyko dla budżetów i kadr

Ekspert ds. szkolnictwa wyższego, profesor Andrew Norton, podkreślił, że spadek liczby studentów zagranicznych dotyka wszystkich publicznych uniwersytetów, ponieważ ich czesne pomaga finansować nauczanie i badania. Wicekanclerz Uniwersytetu Zachodniego Sydney George Williams ostrzegł, że deficyty budżetowe mogą wpłynąć na usługi dla krajowych studentów.

We wrześniu Uniwersytet w Adelajdzie poinformował ABC, że po połączeniu z Uniwersytetem Australii Południowej obsadził 60% miejsc dla studentów zagranicznych. Może to spowodować niedobór dochodów w wysokości 90 mln dolarów.

Rządowy cel na 2026 rok wynosi 295 tys. studentów zagranicznych, podczas gdy wskaźnik, według przytoczonych danych, zmierza w kierunku 250 tys. Szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacyjnego Australii Phil Honeywood oświadczył, że spadek liczby studentów w regionach może pogłębić niedobór pielęgniarek, pracowników opieki nad dziećmi i osobami starszymi, a także inżynierów.

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