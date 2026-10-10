9 октября правительство Бразилии отменило федеральные налоги на бензин сроком на 30 дней. Указ, объявленный Министерством финансов в Бразилиа, увеличил налоговую льготу до 0,89 бразильского реала за литр. Об этом сообщает The Rio Times.

Решение было принято за 16 дней до второго тура президентских выборов, запланированного на 25 октября. В нем должны соперничать президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару.

Что предусматривает указ

Льгота распространяется на три федеральных сбора: PIS/Pasep, Cofins и Cide-Combustíveis. Ее размер вырос с 0,63 до 0,89 реала за литр бензина A — топлива для смешивания с этанолом. Из этой суммы 0,79 реала приходится на PIS/Pasep и Cofins, еще 0,10 реала — на Cide.

Для гидратированного этанола, который продается на заправках как альтернатива бензину, сохраняется нулевая ставка PIS/Pasep и Cofins, эквивалентная 0,19 реала за литр. В то же время субсидию производителям этанола повысили с 0,251 до 0,4287 реала за литр.

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Власти также планируют увеличить поддержку импортеров автомобильного дизельного топлива на 1,40 реала за литр. Эта сумма дополняет действующую помощь в размере 2,12 реала за литр, которая также будет действовать 30 дней. По данным Министерства финансов, Бразилия импортирует около 33% потребляемого ею дизельного топлива.

Стоимость мер и ожидаемый эффект

По оценкам правительства, налоговые льготы на бензин и этанол будут стоить 3,6 млрд реалов в 2026 году. Дополнительная помощь для импорта дизельного топлива составит 1,6 млрд реалов за 30 дней.

Министерство планирования заявило, что льготы на бензин и этанол будут компенсированы чрезвычайными федеральными доходами от нефти. Правительство ожидает, что средняя цена бензина на заправках может снизиться максимум на 0,26 реала за литр, однако фактический эффект будет зависеть от того, передадут ли АЗС и дистрибьюторы снижение налогов потребителям.

Министр планирования и бюджета Бруну Моретті заявил, что цены на нефть Brent превысили 100 долларов за баррель по сравнению с примерно 70 долларами до начала конфликта на Ближнем Востоке. Флавиу Болсонару назвал правительственные меры предвыборным росчерком пера.

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