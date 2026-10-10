10月9日，巴西政府取消了汽油联邦税，为期30天。巴西利亚财政部宣布的法令将税收减免提高至每升0.89巴西雷亚尔。《里约时报》报道。

该决定是在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前16天作出的。总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和来自里约热内卢州的参议员弗拉维奥·博索纳罗预计将在其中角逐。

法令规定了什么

该减免适用于三项联邦收费：PIS/Pasep、Cofins和Cide-Combustíveis。其金额从每升0.63雷亚尔增至0.89雷亚尔，适用于A类汽油——用于与乙醇混合的燃料。在这笔金额中，0.79雷亚尔属于PIS/Pasep和Cofins，另有0.10雷亚尔属于Cide。

对于在加油站作为汽油替代品销售的含水乙醇，PIS/Pasep和Cofins继续实行零税率，相当于每升0.19雷亚尔。同时，对乙醇生产商的补贴从每升0.251雷亚尔提高至0.4287雷亚尔。

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当局还计划将对车用柴油进口商的支持提高每升1.40雷亚尔。这一金额是在现有每升2.12雷亚尔援助的基础上追加，后者也将持续30天。据财政部数据，巴西进口其消费柴油的约33%。

措施成本和预期效果

根据政府估计，汽油和乙醇的税收减免将在2026年花费36亿雷亚尔。对柴油进口的额外援助在30天内将达到16亿雷亚尔。

规划部表示，汽油和乙醇减免将由石油带来的联邦非常规收入予以补偿。政府预计，加油站的汽油平均价格每升最多可能下降0.26雷亚尔，但实际效果将取决于加油站和经销商是否将减税转给消费者。

规划和预算部长布鲁诺·莫雷蒂表示，布伦特原油价格已超过每桶100美元，而在中东冲突开始前约为每桶70美元。弗拉维奥·博索纳罗称政府措施是选举前的一笔勾销。

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