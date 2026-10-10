9 października rząd Brazylii zniósł federalne podatki na benzynę na okres 30 dni. Dekret, ogłoszony przez Ministerstwo Finansów w Brasílii, zwiększył ulgę podatkową do 0,89 reala brazylijskiego za litr. Informuje o tym The Rio Times.

Decyzję podjęto 16 dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, zaplanowaną na 25 października. Mają w niej rywalizować prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i senator ze stanu Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro.

Co przewiduje dekret

Ulga obejmuje trzy federalne opłaty: PIS/Pasep, Cofins i Cide-Combustíveis. Jej wysokość wzrosła z 0,63 do 0,89 reala za litr benzyny A — paliwa przeznaczonego do mieszania z etanolem. Z tej kwoty 0,79 reala przypada na PIS/Pasep i Cofins, a kolejne 0,10 reala — na Cide.

W przypadku uwodnionego etanolu, sprzedawanego na stacjach paliw jako alternatywa dla benzyny, pozostaje zerowa stawka PIS/Pasep i Cofins, odpowiadająca 0,19 reala za litr. Jednocześnie subsydium dla producentów etanolu podniesiono z 0,251 do 0,4287 reala za litr.

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Władze planują również zwiększyć wsparcie dla importerów oleju napędowego do pojazdów o 1,40 reala za litr. Kwota ta uzupełnia obowiązującą pomoc w wysokości 2,12 reala za litr, która także będzie obowiązywać przez 30 dni. Według Ministerstwa Finansów Brazylia importuje około 33% zużywanego oleju napędowego.

Koszt działań i oczekiwany efekt

Według rządowych szacunków ulgi podatkowe na benzynę i etanol będą kosztować 3,6 mld reali w 2026 roku. Dodatkowa pomoc na import oleju napędowego wyniesie 1,6 mld reali w ciągu 30 dni.

Ministerstwo Planowania oświadczyło, że ulgi na benzynę i etanol zostaną zrekompensowane nadzwyczajnymi federalnymi dochodami z ropy naftowej. Rząd oczekuje, że średnia cena benzyny na stacjach może spaść maksymalnie o 0,26 reala za litr, jednak rzeczywisty efekt będzie zależał od tego, czy stacje paliw i dystrybutorzy przeniosą obniżki podatków na konsumentów.

Minister planowania i budżetu Bruno Moretti oświadczył, że ceny ropy Brent przekroczyły 100 dolarów za baryłkę, wobec około 70 dolarów przed rozpoczęciem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Flávio Bolsonaro nazwał rządowe działania przedwyborczym pociągnięciem pióra.

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