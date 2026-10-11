USA potępiły atak Huti na lotnisko w Rijadzie — Anadolu Agency

Stany Zjednoczone stanowczo potępiły niedawne ataki Huti na Arabię Saudyjską, w tym uderzenie na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że w wyniku tego uderzenia zginęło wiele osób, wśród nich obywatel USA.

Oświadczenie Departamentu Stanu USA

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X Rubio nazwał ataki haniebnymi i wezwał do ich natychmiastowego zaprzestania. Wyraził również solidarność z Rijadem i narodem Arabii Saudyjskiej oraz współczucie rodzinom zabitych.

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Reakcję Rubio, opublikowaną w sobotę 11 października w serwisie X, przekazała Anadolu Agency.

Reakcja prezydenta USA

Osobno prezydent USA Donald Trump określił ostatnie ataki Huti jako bardzo złe i straszne. Rozmawiając z dziennikarzami w Joint Base Andrews, nazwał Saudyjczyków dobrymi wojownikami i oświadczył, że armia Arabii Saudyjskiej jest zdolna bronić się przed tymi atakami.

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