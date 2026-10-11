США осудили атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда — Anadolu Agency

Соединенные Штаты решительно осудили недавние атаки хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе удар по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что этот удар унес множество жизней, среди погибших был гражданин США.

Заявление Госдепартамента США

В заявлении в соцсети X Рубио назвал атаки позорными и призвал немедленно прекратить их. Он также выразил солидарность с Эр-Риядом и народом Саудовской Аравии, а также соболезнования семьям погибших.

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Реакцию Рубио, опубликованную в субботу, 11 октября, в соцсети X, передало Anadolu Agency.

Реакция президента США

Отдельно президент США Дональд Трамп охарактеризовал последние атаки хуситов как очень плохие и ужасные. Общаясь с журналистами на объединенной базе Эндрюс, он назвал саудовцев хорошими бойцами и заявил, что армия Саудовской Аравии способна защитить себя от этих атак.

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