США засудили атаку хуситів на аеропорт Ер-Ріяда — Anadolu Agency

Сполучені Штати рішуче засудили нещодавні атаки хуситів на Саудівську Аравію, зокрема удар по Міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей удар забрав численні життя, серед загиблих був громадянин США.

Заява Держдепартаменту США

У заяві в соцмережі X Рубіо назвав атаки ганебними та закликав припинити їх негайно. Він також висловив солідарність із Ер-Ріядом і народом Саудівської Аравії та співчуття сім’ям загиблих.

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Реакцію Рубіо, оприлюднену в суботу, 11 жовтня, у соцмережі X, передало Anadolu Agency.

Реакція президента США

Окремо президент США Дональд Трамп охарактеризував останні атаки хуситів як дуже погані та жахливі. Спілкуючись із журналістами на об’єднаній базі Ендрюс, він назвав саудівців добрими бійцями й заявив, що армія Саудівської Аравії здатна захистити себе від цих атак.

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