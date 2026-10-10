Бразилія на 30 днів скасувала федеральні податки на бензин — The Rio Times

Уряд Бразилії 9 жовтня скасував федеральні податки на бензин строком на 30 днів. Указ, оголошений Міністерством фінансів у Бразиліа, збільшив податкове послаблення до 0,89 бразильського реала за літр. Про це повідомляє The Rio Times.

Рішення ухвалили за 16 днів до другого туру президентських виборів, запланованого на 25 жовтня. У ньому мають змагатися президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор від штату Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару.

Що передбачає указ

Пільга поширюється на три федеральні збори: PIS/Pasep, Cofins і Cide-Combustíveis. Її обсяг зріс із 0,63 до 0,89 реала за літр бензину A — пального до змішування з етанолом. Із цієї суми 0,79 реала припадає на PIS/Pasep і Cofins, ще 0,10 реала — на Cide.

Для гідратованого етанолу, який продають на заправках як альтернативу бензину, зберігається нульова ставка PIS/Pasep та Cofins, еквівалентна 0,19 реала за літр. Водночас субсидію виробникам етанолу підвищили з 0,251 до 0,4287 реала за літр.

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Також влада планує збільшити підтримку імпортерів автомобільного дизельного пального на 1,40 реала за літр. Ця сума доповнює чинну допомогу в 2,12 реала за літр, яка також діятиме 30 днів. За даними Міністерства фінансів, Бразилія імпортує близько 33% дизеля, який споживає.

Вартість заходів і очікуваний ефект

За урядовими оцінками, податкові послаблення для бензину та етанолу коштуватимуть 3,6 млрд реалів у 2026 році. Додаткова допомога для імпорту дизеля становитиме 1,6 млрд реалів за 30 днів.

Міністерство планування заявило, що послаблення для бензину та етанолу компенсуватимуться надзвичайними федеральними доходами від нафти. Уряд очікує, що середня ціна бензину на заправках може знизитися максимум на 0,26 реала за літр, однак фактичний ефект залежатиме від того, чи передадуть АЗС і дистриб’ютори зниження податків споживачам.

Міністр планування та бюджету Бруну Моретті заявив, що ціни на нафту Brent перевищили 100 доларів за барель проти приблизно 70 доларів до початку конфлікту на Близькому Сході. Флавіу Болсонару назвав урядові заходи передвиборчим розчерком пера.

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