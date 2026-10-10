На Соломоновых Островах офис премьер-министра в 2025 году потратил около $1,5 млн на лечение депутатов за рубежом. Это больше, чем $1,2 млн, предусмотренные для направления на лечение за пределы страны других граждан, сообщает ABC News.

Расследование СМИ поставило вопросы относительно случаев, когда депутаты и должностные лица могли получать государственное финансирование лечения за рубежом, хотя врачи первоначально рекомендовали доступную в стране помощь. Источники и документы, с которыми ознакомилось ABC, свидетельствуют, что в течение пяти лет до 2026 года некоторые депутаты могли получать такое финансирование, несмотря на первоначальные рекомендации лечиться на Соломоновых Островах.

Два механизма финансирования

Изменения в правилах парламентских льгот 2020 года позволяют депутатам и членам их ближайших семей получать средства на лечение за рубежом, если оно необходимо, поддается лечению и недоступно в стране. Направления должен одобрять комитет врачей-специалистов Министерства здравоохранения.

В то же время, по информации сотрудников парламента, с 2024 года направления депутатов в Комитет по зарубежным направлениям не поступали. Вместо этого их лечение оформляли по другой схеме — через Офис премьер-министра и Кабинета, который напрямую утверждал и оплачивал расходы.

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Генеральный прокурор Соломоновых Островов Габриель Сури назвал этот механизм законной альтернативой парламентской системе. Он заявил, что депутаты имеют два пути доступа к государственному финансированию зарубежной медицинской помощи.

Заявления о давлении и обещание изменений

Несколько информаторов сообщили ABC News, что ранее врачи могли ощущать давление со стороны политиков, получавших медицинские услуги за рубежом, с целью согласования направлений или утверждения расходов уже после лечения. Журналисты также видели данные о трех случаях, когда депутаты сначала выезжали на лечение за рубеж, а затем обращались в комитет за согласованием. В одном из документов указаны счета почти на $27 тыс. с отметкой, что их должно оплатить правительство Соломоновых Островов.

Премьер-министр Мэтью Вейл признал риск политизации системы и заявил, что со следующего года все финансирование будет проходить через Комиссию по парламентским льготам, для которой действуют более строгие юридические требования.

Тем временем 30-летняя Анна Буготу, страдающая ревматической болезнью сердца, ожидает государственного финансирования операции за рубежом. Ей необходимо почти $35 тыс., однако она смогла собрать только $5 тыс.

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