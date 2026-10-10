Офіс прем’єра витратив $1,5 млн на лікування депутатів за кордоном — ABC News Australia

На Соломонових Островах офіс прем’єр-міністра у 2025 році витратив близько $1,5 млн на лікування депутатів за кордоном. Це більше за $1,2 млн, передбачених для направлення на лікування за межі країни інших громадян, повідомляє ABC News.

Розслідування медіа порушило питання щодо випадків, коли депутати та посадовці могли отримувати державне фінансування лікування за кордоном, хоча медики спершу рекомендували доступну в країні допомогу. Джерела й документи, з якими ознайомилося ABC, свідчать, що протягом п’яти років до 2026 року деякі депутати могли отримати таке фінансування попри початкові рекомендації лікуватися на Соломонових Островах.

Два механізми фінансування

Зміни до правил парламентських пільг 2020 року дозволяють депутатам та їхнім найближчим родичам отримувати кошти на закордонне лікування, якщо воно є необхідним, підлягає лікуванню та недоступне в країні. Направлення має схвалювати комітет лікарів-спеціалістів Міністерства охорони здоров’я.

Водночас, за інформацією працівників парламенту, з 2024 року направлення депутатів до Комітету із закордонних направлень не надходили. Натомість їхнє лікування оформлювали за іншою схемою — через Офіс прем’єр-міністра та Кабінету, який безпосередньо затверджував і оплачував витрати.

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Генеральний прокурор Соломонових Островів Габріель Сурі назвав цей механізм законною альтернативою парламентській системі. Він заявив, що депутати мають два шляхи для доступу до державного фінансування закордонної медичної допомоги.

Заяви про тиск і обіцянка змін

Кілька викривачів повідомили ABC News, що раніше лікарі могли відчувати тиск із боку політиків, які отримували медичні послуги за кордоном, аби погоджувати направлення або схвалювати витрати вже після лікування. Журналісти також бачили дані про три випадки, коли депутати спочатку виїжджали на лікування за кордон, а згодом зверталися до комітету за погодженням. В одному з документів вказано рахунки майже на $27 тис. із позначкою, що їх має сплатити уряд Соломонових Островів.

Прем’єр-міністр Метью Вейл визнав ризик політизації системи та заявив, що з наступного року все фінансування проходитиме через Комісію з парламентських пільг, для якої діють суворіші юридичні вимоги.

Тим часом 30-річна Анна Буґоту, хвора на ревматичну хворобу серця, очікує на державне фінансування операції за кордоном. Вона потребує майже $35 тис., але змогла зібрати лише $5 тис.

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