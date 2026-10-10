Na Wyspach Salomona biuro premiera wydało w 2025 roku około 1,5 mln dolarów na leczenie posłów za granicą. To więcej niż 1,2 mln dolarów przewidziane na kierowanie innych obywateli na leczenie poza granice kraju, informuje ABC News.

Śledztwo medialne postawiło pytania dotyczące przypadków, w których posłowie i urzędnicy mogli otrzymywać publiczne finansowanie leczenia za granicą, choć lekarze początkowo zalecali pomoc dostępną w kraju. Źródła i dokumenty, z którymi zapoznało się ABC, wskazują, że w ciągu pięciu lat poprzedzających 2026 rok niektórzy posłowie mogli otrzymać takie finansowanie mimo początkowych zaleceń leczenia na Wyspach Salomona.

Dwa mechanizmy finansowania

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń parlamentarnych z 2020 roku pozwalają posłom i członkom ich najbliższej rodziny otrzymywać środki na leczenie za granicą, jeśli jest ono konieczne, możliwe do przeprowadzenia i niedostępne w kraju. Skierowania musi zatwierdzać komitet lekarzy specjalistów Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie, według pracowników parlamentu, od 2024 roku skierowania posłów nie trafiały do Komitetu ds. Skierowań Zagranicznych. Zamiast tego ich leczenie organizowano w ramach innego schematu — przez Biuro Premiera i Gabinetu, które bezpośrednio zatwierdzało i opłacało koszty.

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Prokurator generalny Wysp Salomona Gabriel Suri nazwał ten mechanizm zgodną z prawem alternatywą dla systemu parlamentarnego. Oświadczył, że posłowie mają dwie drogi dostępu do publicznego finansowania zagranicznej opieki medycznej.

Twierdzenia o presji i obietnica zmian

Kilku sygnalistów powiedziało ABC News, że lekarze mogli wcześniej odczuwać presję ze strony polityków korzystających z usług medycznych za granicą, aby zatwierdzać skierowania lub akceptować wydatki już po leczeniu. Dziennikarze widzieli również dane dotyczące trzech przypadków, w których posłowie najpierw wyjeżdżali na leczenie za granicę, a następnie zwracali się do komitetu o zgodę. W jednym z dokumentów wskazano rachunki na niemal 27 tys. dolarów z adnotacją, że ma je opłacić rząd Wysp Salomona.

Premier Matthew Wale przyznał, że istnieje ryzyko upolitycznienia systemu, i oświadczył, że od przyszłego roku całe finansowanie będzie przechodzić przez Komisję ds. Świadczeń Parlamentarnych, wobec której obowiązują surowsze wymogi prawne.

Tymczasem 30-letnia Anna Bugotu, chora na reumatyczną chorobę serca, czeka na publiczne finansowanie operacji za granicą. Potrzebuje niemal 35 tys. dolarów, lecz zdołała zebrać tylko 5 tys. dolarów.

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