在所罗门群岛，总理办公室2025年花费约150万美元，用于议员的海外医疗治疗。这超过了为其他公民赴境外治疗所拨付的120万美元，ABC News报道。

媒体调查引发了对一些案例的质疑：议员和官员可能获得了海外治疗的公共资金，尽管医生最初建议接受国内可获得的医疗服务。ABC查阅的消息来源和文件显示，在截至2026年的五年间，一些议员可能尽管最初被建议在所罗门群岛接受治疗，仍获得了此类资金。

两种融资机制

2020年议会福利规则的修订允许议员及其直系亲属在治疗属必要、可治疗且在国内无法获得的情况下，获得海外治疗资金。转诊必须经卫生部专科医生委员会批准。

与此同时，据议会工作人员透露，自2024年以来，议员的转诊申请没有提交给海外转诊委员会。相反，他们的治疗通过另一套机制办理——由总理和内阁办公室直接批准并支付费用。

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所罗门群岛总检察长加布里埃尔·苏里称，该机制是议会制度的合法替代方案。他表示，议员有两种途径获得海外医疗服务的公共资金。

有关施压的说法及改革承诺

多名举报人告诉ABC News，此前医生可能感受到来自在海外接受医疗服务的政治人士的压力，要求其同意转诊，或在治疗结束后批准费用。记者还看到了三起案例的资料：议员先出国接受治疗，随后才向委员会申请批准。一份文件列出了近2.7万美元的账单，并标注应由所罗门群岛政府支付。

总理马修·韦尔承认该制度存在被政治化的风险，并表示从明年起，所有资金将通过议会福利委员会发放，该委员会适用更严格的法律要求。

与此同时，患有风湿性心脏病的30岁安娜·布戈图正在等待政府为其海外手术提供资金。她需要近3.5万美元，但只筹集到5000美元。

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