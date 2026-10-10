9 października na trawniku przed Białym Domem prezydent USA Donald Trump oświadczył dziennikarzom, że jest zachwycony porozumieniem zawartym z rosyjskim dyktatorem Wową Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego na rynek światowy w ramach wyjątku od sankcji.

„Ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa. To ogromne ilości ropy, które trafią do naszego kraju. A ten olej napędowy to właśnie to, czego potrzebujemy. Dlatego, szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi” – oświadczył Trump.

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Kiedy dziennikarze zapytali go o krytykę Zełenskiego, który nazwał porozumienie oznaką słabości, Trump odpowiedział jedynie: „OK”.

Po ponownym pytaniu stwierdził, że Stany Zjednoczone pozostają silnym partnerem Ukrainy, ale dodał: „Świat potrzebuje ropy. To olej napędowy, którego potrzebuje cały świat. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni”.

Przypomnijmy, że senatorowie z Partii Demokratycznej nazwali porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie oleju napędowego zdradą.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do USA na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania się do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–Rosja.



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