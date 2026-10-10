Відео: Дональд Трамп подякував Путіну за дизельну угоду

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На галявині біля Білого дому 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що він у захваті від домовленості із російським диктатором Вовою Путіним щодо постачання дизельного пального на світовий ринок як виключення з санкцій.

«Ця нафтова угода з Росією – велика справа. Це величезні обсяги нафти, які надійдуть нашій країні. І це дизель саме те, що нам потрібно. Тому, відверто кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну», — заявив Трамп.

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Коли журналісти запитали його про критику Зеленського, який назвав угоду ознакою слабкості, Трамп відповів лише: «Окей».

Після повторного питання він заявив, що США залишаються сильним партнером України, але додав: «Світу потрібна нафта. Це дизель, який потрібний усьому світу. Тому ми дуже щасливі».

Нагадаємо, що сенатори-демократи назвали зрадою дизельну угоду Трампа із Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.



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