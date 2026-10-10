Видео: Дональд Трамп поблагодарил Путина за соглашение о дизельном топливе

На лужайке возле Белого дома 9 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он в восторге от договоренности с российским диктатором Вовой Путиным о поставках дизельного топлива на мировой рынок в качестве исключения из санкций.

«Это нефтяное соглашение с Россией — большое дело. Это огромные объемы нефти, которые поступят в нашу страну. И это дизельное топливо — именно то, что нам нужно. Поэтому, откровенно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина», — заявил Трамп.

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Когда журналисты спросили его о критике Зеленского, назвавшего соглашение признаком слабости, Трамп ответил лишь: «Окей».

После повторного вопроса он заявил, что США остаются сильным партнером Украины, но добавил: «Миру нужна нефть. Это дизельное топливо, которое нужно всему миру. Поэтому мы очень счастливы».

Напомним, что сенаторы-демократы назвали дизельное соглашение Трампа с Путиным предательством.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-Россия.



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