В аэропорту Эр-Рияда прогремел громкий взрыв — Cyprus Mail

В субботу в аэропорту Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, прогремел громкий взрыв. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на очевидца и осведомленных о ситуации людей. Это произошло на фоне усиления ракетных ударов по королевству, которые, по данным издания, осуществляет поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов.

Отмена рейсов

Медиаофис правительства Саудовской Аравии и орган гражданской авиации страны не предоставили оперативных комментариев по поводу взрыва. Международный аэропорт имени короля Халида призвал пассажиров перед поездкой проверять статус рейсов непосредственно у своих авиакомпаний.

Etihad Airways и Qatar Airways отменили несколько рейсов между своими хабами и Эр-Риядом. Часть отмен будет действовать включительно до понедельника.

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Предыдущие атаки

Субботний взрыв произошел после атак на аэропорт Эр-Рияда ранее на этой неделе. По данным издания, тогда погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Также был поврежден самолет авиакомпании Saudia, а над территорией аэропорта поднимался дым.

После этих ударов ряд перевозчиков приостановил или отменил полеты в столицу Саудовской Аравии. Это происходит в преддверии крупных энергетических и инвестиционных конференций, которые должен принять Эр-Рияд.

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