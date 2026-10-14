В Эстонии инициировали вотум недоверия правительству Кристена Михала

Оппозиционные парламентские фракции Центристской партии, Isamaa и EKRE вместе с девятью внефракционными депутатами инициируют вотум недоверия правительству Эстонии во главе с премьер-министром Кристеном Михалом. По состоянию на утро 14 октября соответствующее заявление подписали 33 депутата.

Инициаторы обвиняют правительство в ряде скандалов, которые, по их мнению, подрывают доверие общества к государству, а также в неспособности решать экономические и социальные проблемы страны.

Глава фракции Центристской партии Лаури Лаатс сослался на исследование общественного мнения Государственной канцелярии. Согласно его результатам, 51 % жителей Эстонии испытывают экономическую неуверенность, а 85 % обеспокоены ростом повседневных расходов.

По словам Лаатса, правительству следовало бы рассмотреть возможность снижения цен на топливо и продукты, а также уменьшения налоговой нагрузки. Он также раскритиковал планы по повышению налогов после парламентских выборов 2027 года.

Председатель фракции «Исамаа» Хелир-Валдор Сейдер заявил, что правительство подорвало доверие к государству как внутри страны, так и за рубежом.

В частности, он раскритиковал решения Кабинета министров в сфере обороны. По словам Сейдера, правительство неоднократно игнорировало рекомендации командующего Силами обороны, в частности касающиеся развития потенциала противодействия беспилотникам.

Лидер фракции EKRE Мартин Хельме считает, что недостатки есть в работе каждого министра. Он раскритиковал финансовую политику правительства и рост государственного долга, а также отсутствие четкости в вопросах энергетики и цен на энергоносители.

Кроме того, Хельме высказал претензии к политике правительства в сферах семьи и образования.

Инициаторы вотума недоверия предложили социал-демократам также присоединиться к соответствующему обращению.

Заявление о выражении недоверия правительству планируется передать на рассмотрение парламента Эстонии — Рийгикогу — во время заседания в среду, которое начнётся в 14:00.

Для принятия вотума недоверия необходима поддержка большинства депутатов парламента. Чтобы правительство Кристена Михала утратило доверие парламента, за соответствующее решение должны проголосовать не менее 51 депутата из 101.

Об этом сообщает издание ERR.

Напомним, чешские оппозиционные партии требуют провести голосование о недоверии правительству Андрея Бабиша из-за запланированного государственного бюджета на следующий год. Они инициировали соответствующую процедуру в парламенте.

Ранее Бабиш предложил создать европейскую систему ПРО «Евро-Патриот» на основе опыта Израиля.

Еврокомиссия усиливает контроль за субсидиями в Чехии из-за возможных связей с компаниями Бабиша.

До этого Зеленский впервые встретился с премьером Чехии Бабишем.

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