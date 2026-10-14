Премьер-министр Великобритании пообещал, что Зеленский не вернётся из Лондона без помощи

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не уедет из Лондона без конкретной поддержки.

Он также выразил готовность содействовать восстановлению отношений между Киевом и Вашингтоном.

Бернем подчеркнул свою непоколебимую поддержку Украины и пообещал дальнейшую военную и финансовую помощь. В то же время он воздержался от критики президента США Дональда Трампа, объяснив это необходимостью создать условия для примирения сторон.

В ходе встречи британский премьер должен пообещать ускорить поставки легких многоцелевых ракет, предназначенных, в частности, для перехвата скоростных российских реактивных дронов.

Источник: BBC News

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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