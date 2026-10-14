Кремль обещает обойти санкции для поставок дизельного топлива в США — Reuters

В России заявили о готовности преодолеть санкционные ограничения, чтобы организовать поставки дизельного топлива в США. В то же время конкретного контракта между странами пока не заключено.

Представитель Кремля Кирилл Дмитриев назвал возможное соглашение шагом к дальнейшему экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. Он также заявил, что Россия рассматривает и другие направления сотрудничества с США.

Президент Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировые рынки.

Однако вице-премьер России Александр Новак уточнил, что стороны до сих пор ведут переговоры по контракту. В настоящее время они ищут механизм, который позволил бы осуществлять поставки, несмотря на действующие санкции против ряда российских компаний.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала возможное соглашение рискованным решением, которое противоречит усилиям по принуждению Кремля к заключению мирного соглашения в Украине.

Источник: Reuters

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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