Кремль обіцяє обійти санкції для постачання дизеля до США — Reuters

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У Росії заявили про готовність подолати санкційні обмеження, щоб організувати постачання дизельного пального до США. Водночас конкретного контракту між країнами поки не укладено.

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв назвав можливу угоду кроком до подальшої економічної та інвестиційної співпраці між Москвою та Вашингтоном. Він також заявив, що Росія розглядає й інші напрями співпраці зі США.

Президент Дональд Трамп раніше повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля до США та на світові ринки.

Однак віцепрем’єр Росії Олександр Новак уточнив, що сторони досі ведуть переговори щодо контракту. Наразі вони шукають механізм, який дозволив би здійснювати постачання попри чинні санкції проти низки російських компаній.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала можливу угоду ризикованим рішенням, яке суперечить зусиллям змусити Кремль домовлятися про мир в Україні.

Джерело: Reuters

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’яз Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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