Европейская комиссия считает, что трастовый фонд, в который премьер-министр Чехии Андрей Бабиш передал агрохимический концерн Agrofert, недостаточно устраняет потенциальный конфликт интересов. Это может привести к приостановке выплат или финансовым корректировкам в отношении средств ЕС, сообщает Politico Europe.

Письмо в Transparency International

Чешское отделение Transparency International заявило, что получило письмо от генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по сельскому хозяйству Элизабет Вернер. По данным организации, в документе указано, что ситуация Бабиша представляет собой конфликт интересов в соответствии с финансовыми правилами ЕС.

По информации Transparency International Czechia, Вернер также указала, что трастовый фонд и меры, о которых сообщили Еврокомиссии, недостаточны для урегулирования ситуации. Организация не имеет разрешения обнародовать само письмо, однако получила разрешение передать его содержание. Исполнительный директор Transparency International Czechia Давид Котора сообщил, что получил первое письмо в сентябре, а письмо от 5 октября позволило раскрыть его содержание без публикации документа.

Возможные ограничения выплат

В письме, по данным Transparency International Czechia, Еврокомиссия предупредила о возможности принять меры для защиты средств ЕС. Среди возможных шагов названы прерывание сроков платежей, приостановка выплат и применение финансовых корректировок.

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В прошлом месяце Еврокомиссия заморозила 3,18 млн евро возмещений Чехии за сельскохозяйственные субсидии, выплаченные Agrofert. Этому предшествовало майское решение не возмещать выплаченные субсидии, пока не будут устранены сомнения относительно участия Бабиша в бизнесе.

Представительница Еврокомиссии Луиза Боге подтвердила, что учреждение направило письмо чешскому отделению Transparency International в сентябре, но не комментировала его содержание. В то же время она ранее заявляла, что Бабиш находится в потенциальном конфликте интересов, а созданный им трастовый фонд недостаточно смягчает эту ситуацию.

Бабиш отрицал нарушения и заявлял, что не владеет Agrofert и не получает выгоды от компании. Представитель Agrofert Павел Германский заявил, что письмо Генерального директората по сельскому хозяйству отражает позицию одного из подразделений Еврокомиссии, а обязательное толкование права ЕС может дать только Суд Европейского союза. Компания настаивает, что получала и продолжает получать субсидии в соответствии с чешским и европейским законодательством.

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