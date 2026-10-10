Głośny wybuch na lotnisku w Rijadzie — Cyprus Mail

W sobotę na lotnisku w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, doszło do głośnego wybuchu. Informuje o tym Cyprus Mail, powołując się na świadka i osoby zorientowane w sytuacji. Doszło do tego w związku z nasileniem ataków rakietowych na królestwo, które według publikacji przeprowadza wspierane przez Iran jemeńskie ugrupowanie Huti.

Odwołania lotów

Biuro medialne rządu Arabii Saudyjskiej oraz krajowy organ lotnictwa cywilnego nie skomentowały natychmiast wybuchu. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda wezwał pasażerów, aby przed podróżą sprawdzali status lotów bezpośrednio u swoich linii lotniczych.

Etihad Airways i Qatar Airways odwołały kilka lotów między swoimi hubami a Rijadem. Część odwołań będzie obowiązywać do poniedziałku włącznie.

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Poprzednie ataki

Sobotni wybuch nastąpił po atakach na lotnisko w Rijadzie na początku tego tygodnia. Według publikacji zginęły wtedy cztery osoby, a kilka kolejnych zostało rannych. Uszkodzony został także samolot linii Saudia, a nad terenem lotniska unosił się dym.

Po tych uderzeniach wielu przewoźników zawiesiło lub odwołało loty do stolicy Arabii Saudyjskiej. Dzieje się to przed dużymi konferencjami energetycznymi i inwestycyjnymi, które ma gościć Rijad.

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