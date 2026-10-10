Каллас объявила о крупнейшем пакете санкций ЕС против России

Европейский Союз не собирается ослаблять санкционное давление на Россию. Уже в понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны одобрить крупнейший пакет ограничений, направленный против российской военной машины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что за последние два дня в результате российских ударов погибли более 80 украинских гражданских лиц. В то же время Москва усилила гибридные атаки против стран Европы и союзников по НАТО.

Каллас также предупредила, что приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Кремль дополнительными доходами для продолжения войны.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — подчеркнула она.

Новый пакет санкций должен быть направлен против военно-промышленного комплекса и военного потенциала РФ.

Источник: Кая Каллас

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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