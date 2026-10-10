Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил установить смарт-сканеры во всех международных аэропортах страны, чтобы облегчить поездки пассажирам. Как сообщает Dawn, соответствующее распоряжение он отдал 10 октября в Исламабаде во время совещания по работе таможенной службы.

Шариф приказал немедленно импортировать оборудование. После его установки багаж пассажиров должны проверять с помощью новой технологии, а не вручную сотрудники таможни.

Автоматизированный контроль багажа

По информации офиса премьер-министра, для проверки багажа планируют внедрить автоматизированную систему, применяемую на международном уровне. Персонал, предоставляющий другие услуги в аэропортах, также пройдет обучение по международным стандартам.

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Премьер-министр подчеркнул, что работники должны вежливо относиться к пассажирам и уважать человеческое достоинство. Он также поручил таможенникам не беспокоить путешественников необязательными вопросами и отказаться от устаревших процедур проверки багажа.

Меры против контрабанды

Во время совещания Шарифа проинформировали о контроле перемещения товаров в различных регионах страны, работе таможенных подразделений по противодействию нарушениям и мерах против контрабанды нефтепродуктов. Премьер-министр заявил о нулевой терпимости к уклонению от уплаты налогов и призвал усилить борьбу с потерями бюджетных поступлений.

Офис главы правительства сообщил, что коллектурат Инда за первые три недели работы провел 80 операций и изъял товары примерной стоимостью 205 млн пакистанских рупий. На 26 основных транзитных маршрутах развернули 865 сотрудников. Кроме того, для оценки товаров наняли 280 специалистов, обучение которых запланировано на октябрь и ноябрь.

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