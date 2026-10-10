巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫指示在该国所有国际机场安装智能扫描仪，以便利乘客出行。据《黎明报》报道，他于10月10日在伊斯兰堡举行的一次海关部门工作会议上作出了相关指示。

谢里夫下令立即进口设备。设备安装后，乘客行李将使用新技术进行检查，而不是由海关人员手动检查。

自动化行李检查

据总理办公室消息，计划引入国际上使用的自动化系统进行行李检查。机场提供其他服务的工作人员也将接受符合国际标准的培训。

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总理强调，工作人员必须礼貌对待乘客并尊重人的尊严。他还指示海关人员不要用非必要的问题打扰旅客，并取消过时的行李检查程序。

打击走私措施

会议期间，谢里夫听取了有关该国不同地区货物流动管控、海关部门打击违规行为的工作以及打击石油产品走私措施的汇报。总理表示对逃税零容忍，并呼吁加强打击预算收入损失的工作。

政府首脑办公室表示，印度河征收局在工作的前三周内开展了80次行动，查获货物的估计价值约为2.05亿巴基斯坦卢比。26条主要过境路线上部署了865名工作人员。此外，还聘用了280名货物评估专家，其培训计划在10月和11月进行。

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