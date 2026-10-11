在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会正在准备提案，以收紧针对侵略国俄罗斯公民的签证规定。这些提案可能于1月提出，以加强欧盟对混合威胁的防护，Politico Europe报道，消息援引欧盟官员。

包括波兰、瑞典和爱沙尼亚在内的一组国家支持加强限制措施。它们主张对向俄罗斯人发放签证采取更严格的方式，其中包括曾在乌克兰作战的前军人。

旅游签证数量

去年，俄罗斯公民获得了约47.8万份申根旅游签证。其中很大一部分是多次入境签证，使持有人无需重新办理文件即可多次进入申根区国家。

瑞典司法部长贡纳尔·斯特伦默表示，现行制度存在可能被欧盟对手利用的漏洞。他说，瑞典希望在1月之前看到欧盟委员会的倡议。

欧盟负责移民事务的委员马格努斯·布伦纳也呼吁成员国减少向俄罗斯公民发放的签证数量。他指出，在最初减少之后，这类签证的数量已不再下降。

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据Politico Europe报道，一些国家还打算在欧盟外交事务委员会会议上提出这一问题，并提议对欧盟境内的俄罗斯外交官施加额外限制。

爱沙尼亚的提议

爱沙尼亚提议禁止俄罗斯武装力量的前军人进入欧盟。爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示，这类前战斗人员可能约有65万人，限制措施应个别适用。

察赫克纳担心，其中一些人可能在俄罗斯特种部门的支持下抵达欧洲，并对欧盟国家社会构成威胁。他认为，为了该集团的安全，有必要在整个欧盟层面采取共同方式。

6月，9个欧盟国家以及冰岛和挪威的部长呼吁欧盟委员会制定对俄罗斯签证更加统一和协调的办法。他们强调，申根区国家不同的规定可能削弱对俄罗斯的压力。

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