新加坡启动烟霾相关疾病治疗补贴计划——亚洲新闻台

新加坡卫生部将从10月12日星期一开始启动跨境烟霾相关疾病治疗补贴计划。在该国空气质量恶化的背景下，相关优惠将在综合诊疗所和公共卫生应急准备诊所（PHPC）实施，亚洲新闻台报道。

治疗费用

所有新加坡公民均可在综合诊疗所享受补贴。持有公共援助卡的人士将获得免费医疗服务。参加建国一代和立国一代计划的老年人支付的费用不超过5新加坡元，其他符合资格的新加坡人的治疗费用上限为10新加坡元。

在PHPC诊所，18岁及以下或65岁及以上的公民，以及公共援助、建国一代和立国一代计划参与者、CHAS Blue和CHAS Orange卡持有人以及医疗费用豁免卡持有人，均有资格获得补贴。该计划涵盖过敏性鼻炎、哮喘、支气管炎、结膜炎、慢性阻塞性肺病、上呼吸道感染及其并发症的治疗。

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空气质量恶化

卫生部长王乙康表示，与前一周相比，急诊部门出现呼吸系统问题的患者人数有所增加。他表示，综合诊疗所记录到的此类病例也有所增加。他呼吁患有可在基层医疗层面治疗的呼吸道疾病的人前往诊所就医，以免急诊部门负担过重。

周日，新加坡全境空气质量仍处于不健康水平。该国中部地区的24小时污染物标准指数（PSI）周五达到192点。如果该指标超过200，跨部门烟霾应对小组已准备好向符合条件的公民发放N95口罩，并开放配备空调的避霾场所。如果预测的24小时PSI超过300，教育部将考虑关闭学校。

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