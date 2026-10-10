Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił zainstalować inteligentne skanery na wszystkich międzynarodowych lotniskach w kraju, aby ułatwić podróże pasażerom. Jak informuje Dawn, odpowiednie polecenie wydał 10 października w Islamabadzie podczas narady dotyczącej pracy służby celnej.

Sharif nakazał natychmiastowy import sprzętu. Po jego zainstalowaniu bagaż pasażerów ma być sprawdzany za pomocą nowej technologii, a nie ręcznie przez funkcjonariuszy celnych.

Zautomatyzowana kontrola bagażu

Według biura premiera planowane jest wprowadzenie do kontroli bagażu zautomatyzowanego systemu stosowanego na poziomie międzynarodowym. Personel świadczący inne usługi na lotniskach również przejdzie szkolenie zgodne z międzynarodowymi standardami.

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Premier podkreślił, że pracownicy muszą uprzejmie traktować pasażerów i szanować godność człowieka. Polecił także celnikom, aby nie niepokoili podróżnych nieobowiązkowymi pytaniami i zrezygnowali z przestarzałych procedur kontroli bagażu.

Działania przeciwko przemytowi

Podczas narady Sharif został poinformowany o kontroli przemieszczania towarów w różnych regionach kraju, pracy jednostek celnych w zakresie przeciwdziałania naruszeniom oraz działaniach przeciwko przemytowi produktów naftowych. Premier zadeklarował zerową tolerancję dla uchylania się od płacenia podatków i wezwał do wzmocnienia walki ze stratami dochodów budżetowych.

Biuro szefa rządu poinformowało, że kolektorat Indusu przeprowadził 80 operacji w ciągu pierwszych trzech tygodni działalności i skonfiskował towary o szacunkowej wartości 205 mln rupii pakistańskich. Na 26 głównych trasach tranzytowych rozmieszczono 865 pracowników. Ponadto zatrudniono 280 specjalistów do wyceny towarów, których szkolenie zaplanowano na październik i listopad.

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