Prezydent Palestyny Abbas przełożył wybory na wrzesień 2027 roku — The National
Prezydent Palestyny Mahmud Abbas wydał dekret odwołujący wybory parlamentarne zaplanowane na listopad i wyznaczył wybory parlamentarne oraz prezydenckie na 11 września 2027 roku. Informuje o tym The National.
Wspólna data głosowań
Wybory prezydenckie wcześniej planowano przeprowadzić w 2027 roku. Nową datę obu głosowań dekret Abbasa wyznaczył na 11 września 2027 roku, podała palestyńska agencja Wafa.
Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny zatwierdził odroczenie. W oświadczeniu komitet jako przyczynę wskazał brak bezpieczeństwa w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu.
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Przyczyny i kontekst polityczny
Według źródeł z różnych palestyńskich frakcji odłożenie wyborów wiąże się również z zamiarem przeprowadzenia dialogu narodowego w Egipcie i przezwyciężenia palestyńskiego rozłamu przed głosowaniem. Poprzednie próby zjednoczenia sił politycznych wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem z powodu różnic dotyczących dalszego kursu Palestyny.
Ostatnie wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej odbyły się w 2006 roku, a zwyciężył w nich Hamas. Doprowadziło to do rozłamu między ugrupowaniem a rządzącą partią Fatah. Abbas został wybrany na prezydenta w 2005 roku; według publikacji rządzi dekretami po zakończeniu swojej kadencji.
Sierpniowy sondaż Palestyńskiego Centrum Polityki i Badań, w którym wzięło udział 1270 osób, wykazał, że 79% respondentów chciałoby dymisji Abbasa.