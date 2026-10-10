巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯发布法令，取消原定于11月举行的议会选举，并将议会和总统投票定于2027年9月11日举行。The National报道。

投票日期统一

总统选举此前计划于2027年举行。巴勒斯坦Wafa通讯社报道，阿巴斯的法令将两项投票的新日期定为2027年9月11日。

巴勒斯坦解放组织执行委员会批准了延期。该委员会在一份声明中称，原因是加沙地带和被占领的约旦河西岸缺乏安全保障。

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原因与政治背景

据来自不同巴勒斯坦派别的消息人士称，推迟选举还与计划在埃及举行全国对话、并在投票前弥合巴勒斯坦分裂有关。此前为团结政治力量所作的努力多次因对巴勒斯坦未来道路存在分歧而失败。

巴勒斯坦立法委员会上一次选举于2006年举行，哈马斯获胜。这导致该组织与执政的法塔赫党之间出现分裂。阿巴斯于2005年当选总统；据该媒体报道，他在任期结束后一直以法令执政。

巴勒斯坦政策与调查研究中心8月开展的一项民调显示，在参与调查的1270人中，79%的受访者希望阿巴斯辞职。

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