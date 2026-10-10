Лидер палестинской администрации Аббас перенес выборы на сентябрь 2027 года

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об отмене парламентских выборов, запланированных на ноябрь, и назначил парламентское и президентское голосование на 11 сентября 2027 года. Об этом сообщает The National.

Единая дата голосований

Президентские выборы ранее планировали провести в 2027 году. Новую дату для обоих голосований указ Аббаса определил на 11 сентября 2027 года, сообщило палестинское агентство Wafa.

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины одобрил отсрочку. В заявлении комитета причиной назвали отсутствие безопасности в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

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Причины и политический контекст

По словам источников из различных палестинских фракций, перенос выборов также связан с намерением провести национальный диалог в Египте и преодолеть палестинский раскол до голосования. Предыдущие попытки объединить политические силы неоднократно терпели неудачу из-за разногласий относительно дальнейшего курса Палестины.

Последние выборы в Палестинский законодательный совет состоялись в 2006 году, победу на них одержал ХАМАС. Это привело к расколу между группировкой и находящейся у власти партией ФАТХ. Аббас был избран президентом в 2005 году; по данным издания, после окончания срока он правит указами.

Августовский опрос Палестинского центра политики и исследований, в котором приняли участие 1270 человек, показал, что 79% респондентов хотели бы отставки Аббаса.

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