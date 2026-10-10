Глава израильской партии «Кахоль-лаван» Бенни Ганц объявил, что продолжит избирательную кампанию перед выборами, назначенными на 27 октября 2026 года. Он принял это решение, несмотря на то, что ни один из последних опросов не показал преодоления его партией избирательного порога, сообщает Jerusalem Post.

Партия запустила кампанию под лозунгом «Выбери единство, спаси страну». Она рассчитана на избирателей, которые не отождествляют себя ни с одним из двух политических блоков.

Призыв к единству

Ганц заявил, что Израиль движется к катастрофе, и призвал остановить этот процесс. По его словам, политики из обоих блоков не поддерживают единство, которое он продвигает, поскольку стремятся к решительной победе.

Он также утверждал, что политические разногласия отвечают интересам этих политиков и могут привести страну к новым выборам и формированию узких правительств. Ганц заявил, что не принадлежит ни к одному из блоков и намерен оставаться в гонке до конца.

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Политик назвал неправдой утверждения о том, что голоса за его партию будут потеряны. По его словам, «Кахоль-лаван» хотят поддержать избиратели, которых хватило бы как минимум на шесть мандатов.

Заявление о преодолении порога

В интервью радиостанции 103FM Ганц заявил, что не нуждается в разрешении для участия в выборах и считает это своим демократическим правом и обязанностью. Он сказал, что проводит опросы с участием десятков тысяч человек.

Политик пообещал: если бюллетень «Кахоль-лаван» будет на избирательных участках 27 октября, это будет означать его полную уверенность в преодолении избирательного порога со значительным запасом. Ганц добавил, что ранее также находился ниже избирательного порога в опросах, но в итоге получил восемь мест.

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