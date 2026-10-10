Lider izraelskiej partii Niebiesko-Biali Benny Gantz ogłosił, że będzie kontynuował kampanię wyborczą przed wyborami wyznaczonymi na 27 października 2026 roku. Podjął tę decyzję mimo że żaden z ostatnich sondaży nie wykazał przekroczenia przez jego partię progu wyborczego, podaje Jerusalem Post.

Partia rozpoczęła kampanię pod hasłem „Wybierz jedność, ocal kraj”. Jest ona skierowana do wyborców, którzy nie utożsamiają się z żadnym z dwóch bloków politycznych.

Apel o jedność

Gantz oświadczył, że Izrael zmierza ku katastrofie, i wezwał do zatrzymania tego procesu. Według niego politycy z obu bloków nie popierają promowanej przez niego jedności, ponieważ dążą do zdecydowanego zwycięstwa.

Twierdził również, że podziały polityczne leżą w interesie tych polityków i mogą doprowadzić kraj do nowych wyborów oraz utworzenia wąskich rządów. Gantz powiedział, że nie należy do żadnego z bloków i zamierza pozostać w wyścigu do końca.

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Polityk nazwał nieprawdziwymi twierdzenia, że głosy oddane na jego partię będą stracone. Według niego Niebiesko-Białych chce poprzeć liczba wyborców wystarczająca na co najmniej sześć mandatów.

Oświadczenie o przekroczeniu progu

W wywiadzie dla radia 103FM Gantz oświadczył, że nie potrzebuje pozwolenia, aby uczestniczyć w wyborach, i uważa to za swoje demokratyczne prawo oraz obowiązek. Powiedział, że prowadzi sondaże z udziałem dziesiątek tysięcy osób.

Polityk obiecał, że jeśli karta do głosowania Niebiesko-Białych będzie znajdować się w lokalach wyborczych 27 października, będzie to oznaczać jego pełne przekonanie o przekroczeniu progu wyborczego ze znacznym zapasem. Gantz dodał, że wcześniej również znajdował się w sondażach poniżej progu wyborczego, ale ostatecznie zdobył osiem mandatów.

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