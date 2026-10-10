以色列蓝白党领导人本尼·甘茨宣布，他将继续为定于2026年10月27日举行的选举开展竞选活动。尽管最近的民调均未显示其政党能够跨越选举门槛，他仍作出了这一决定，《耶路撒冷邮报》报道。

该党以“选择团结，拯救国家”为口号启动竞选活动。该活动面向不认同两大政治阵营中任何一方的选民。

呼吁团结

甘茨表示，以色列正走向灾难，并呼吁阻止这一进程。他说，两个阵营的政治人士都不支持他所倡导的团结，因为他们寻求决定性的胜利。

他还声称，政治分歧符合这些政治人士的利益，并可能使国家走向新的选举以及组建狭隘政府。甘茨表示，他不属于任何一个阵营，并打算坚持参选到底。

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这名政治人士称，关于投给其政党的选票将被浪费的说法并不属实。他表示，希望支持蓝白党的选民人数至少足以赢得六个席位。

关于跨越门槛的声明

甘茨在接受103FM电台采访时表示，他不需要获得许可即可参加选举，并认为这是他的民主权利和义务。他说，他正在开展有数万人参与的民调。

这名政治人士承诺，如果10月27日蓝白党的选票出现在投票站，这将意味着他完全有信心以显著优势跨越选举门槛。甘茨补充说，他此前在民调中也曾低于选举门槛，但最终赢得了八个席位。

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