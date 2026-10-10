Голова Кахоль-лаван Бенні Ганц продовжить виборчу кампанію — Jerusalem Post

Голова ізраїльської партії «Кахоль-лаван» Бенні Ганц оголосив, що продовжить виборчу кампанію перед виборами, призначеними на 27 жовтня 2026 року. Він ухвалив це рішення попри те, що жодне з останніх опитувань не показало подолання його партією виборчого порога, повідомляє Jerusalem Post.

Партія запустила кампанію під гаслом «Обери єдність, врятуй країну». Вона розрахована на виборців, які не ототожнюють себе з жодним із двох політичних блоків.

Заклик до єдності

Ганц заявив, що Ізраїль рухається до катастрофи, та закликав зупинити цей процес. За його словами, політики з обох блоків не підтримують єдність, яку він просуває, оскільки прагнуть рішучої перемоги.

Він також стверджував, що політичні розбіжності відповідають інтересам цих політиків і можуть привести країну до нових виборів та формування вузьких урядів. Ганц заявив, що не належить до жодного з блоків і має намір залишатися в перегонах до кінця.

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Твердження про те, що голоси за його партію будуть втраченими, політик назвав неправдою. За його словами, «Кахоль-лаван» хочуть підтримати виборці, яких вистачило б щонайменше на шість мандатів.

Заява про подолання порога

В інтерв’ю радіостанції 103FM Ганц заявив, що не потребує дозволу для участі у виборах і вважає це своїм демократичним правом та обов’язком. Він сказав, що проводить опитування за участю десятків тисяч людей.

Політик пообіцяв: якщо бюлетень «Кахоль-лаван» буде на виборчих дільницях 27 жовтня, це означатиме його повну впевненість у подоланні виборчого порога із значним запасом. Ганц додав, що раніше також був нижче виборчого порога в опитуваннях, але зрештою здобув вісім місць.

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