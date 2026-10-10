Штаб обороны Нигерии заявил, что во время операций в различных регионах страны со 2 по 8 октября военные убили 36 боевиков, освободили не менее 50 похищенных людей и задержали нескольких подозреваемых в сотрудничестве с террористическими группировками. Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на заявление генерал-майора Майкла Онохи, директора по медиаоперациям обороны.

Операции на севере

По словам Онохи, подразделения операции Hadin Kai убили 26 боевиков в штатах Борно и Йобе. Среди них были 25 человек, которые, по утверждению военных, пытались проникнуть в город Кукава в штате Борно. В этих штатах также освободили нескольких похищенных, в том числе троих человек, которых, по данным штаба, удерживали семь лет, а также задержали предполагаемых пособников, поставщиков логистики и контрабандистов.

На северо-западе силы операции Fansan Yamma, по заявлению Штаба обороны, убили 10 боевиков группировки «Лакурава» в районе местного самоуправления Майяма штата Кебби. Военные сообщили об изъятии 17 мотоциклов, пулемёта, автомата АК-47, боеприпасов и средства связи. В штате Кацина, по их данным, освободили 18 жертв похищения, а в штате Кадуна — семилетнего мальчика.

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Операции на юге и в центре страны

На юго-востоке Нигерии военные операции Udo Ka заявили об освобождении 20 потенциальных участников Национального корпуса молодёжной службы, которых похитили на автодороге Оверри—Онича в штате Имо. Вместе с ними, по данным военных, освободили местную жительницу, похищенную по дороге на рынок. Людей освободили в общине Ндегву в районе Оверри-Вест после операции с участием военных и других силовых структур.

Представитель штаба также сообщил, что объединённая группа силовиков 2 октября убила в лесу Ово штата Ондо Абдуссамаада Охиду, которого военные назвали старшим командиром ISWAP. По их информации, он был заместителем руководителя ISWAP в Центральной Нигерии и готовил масштабные нападения в южных штатах накануне праздничного сезона.

В штате Нигер силы операции Savannah Shield задержали разыскиваемого подозреваемого боевика, а в штате Квара освободили трёх человек, сбежавших от похитителей в лесу. В штате Тараба во время рейдов изъяли незаконное оружие и боеприпасы. В штате Риверс военные обнаружили три незаконных объекта по переработке нефти и изъяли около 2,5 тысячи литров предположительно похищенного бензина.

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