Dowództwo Obrony Nigerii poinformowało, że podczas operacji w różnych regionach kraju od 2 do 8 października wojsko zabiło 36 bojowników, uwolniło co najmniej 50 porwanych osób i zatrzymało kilku podejrzanych o współpracę z ugrupowaniami terrorystycznymi. Informuje o tym Premium Times Nigeria, powołując się na oświadczenie generała majora Michaela Onoji, dyrektora ds. operacji medialnych obrony.

Operacje na północy

Według Onoji oddziały operacji Hadin Kai zabiły 26 bojowników w stanach Borno i Yobe. Wśród nich było 25 osób, które według wojska próbowały przedostać się do miasta Kukawa w stanie Borno. W tych stanach uwolniono także kilku porwanych, w tym trzy osoby, które według dowództwa były przetrzymywane przez siedem lat, oraz zatrzymano domniemanych pomocników, dostawców logistyki i przemytników.

Na północnym zachodzie siły operacji Fansan Yamma, według Dowództwa Obrony, zabiły 10 bojowników ugrupowania Lakurawa na obszarze samorządowym Maiyama w stanie Kebbi. Wojsko poinformowało o przejęciu 17 motocykli, karabinu maszynowego, karabinu AK-47, amunicji oraz urządzenia komunikacyjnego. W stanie Katsina, według ich danych, uwolniono 18 ofiar porwań, a w stanie Kaduna — siedmioletniego chłopca.

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Operacje na południu i w centrum kraju

W południowo-wschodniej Nigerii żołnierze operacji Udo Ka poinformowali o uwolnieniu 20 potencjalnych uczestników Narodowego Korpusu Służby Młodzieży, którzy zostali porwani na trasie Owerri–Onitsha w stanie Imo. Według wojska wraz z nimi uwolniono miejscową kobietę, porwaną w drodze na targ. Ludzi uwolniono w społeczności Ndegwu na obszarze Owerri West po operacji z udziałem wojskowych i innych służb bezpieczeństwa.

Przedstawiciel dowództwa poinformował również, że połączona grupa służb bezpieczeństwa 2 października zabiła w lesie Owo w stanie Ondo Abdussamaada Ohidę, którego wojsko nazwało wysokim dowódcą ISWAP. Według ich informacji był on zastępcą szefa ISWAP w środkowej Nigerii i przygotowywał zakrojone na szeroką skalę ataki w południowych stanach przed sezonem świątecznym.

W stanie Niger siły operacji Savannah Shield zatrzymały poszukiwanego podejrzanego bojownika, a w stanie Kwara uwolniły trzy osoby, które uciekły przed porywaczami w lesie. Podczas nalotów w stanie Taraba przejęto nielegalną broń i amunicję. W stanie Rivers wojsko wykryło trzy nielegalne obiekty rafinacji ropy naftowej i przejęło około 2,5 tysiąca litrów prawdopodobnie skradzionej benzyny.

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