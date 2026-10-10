Правительство Австралии продлило до 2028 года действие исключения из национального трудового законодательства для круизных судов, одновременно введя новые требования по защите членов экипажей. Об этом сообщает ABC News.

Исключение, введенное в 1998 году, позволяет круизным операторам не применять австралийские трудовые нормы и вместо этого руководствоваться положениями международной Конвенции о труде в морском судоходстве. Новые обязательства стали первыми условиями, которые Австралия добавила к этому исключению.

Новые права для экипажей

Отныне операторы круизных судов не могут ограничивать право работников на коллективные переговоры. Кроме того, все жалобы экипажей, касающиеся Конвенции о труде в морском судоходстве, должны передаваться Австралийскому управлению морской безопасности. Правительство рассчитывает, что это предоставит регулятору более полную информацию о жалобах на условия труда и их рассмотрении.

Министр транспорта Кэтрин Кинг заявила, что изменения должны защищать работников и одновременно поддерживать морскую отрасль Австралии. Ранее она назвала «ужасными» обвинения, о которых сообщали члены экипажей некоторых судов Carnival.

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Позиция профсоюза и компании

Национальный секретарь Морского союза Австралии Джейк Филд заявил, что самого исключения не должно было существовать, и призвал правительство расследовать ситуацию в отрасли. По мнению профсоюза, продление действия нормы может закрепить эксплуатацию иностранных моряков.

В августе ABC News сообщало об обвинениях в адрес Carnival: работники заявляли о 12-часовом рабочем дне семь дней в неделю, ненадлежащей медицинской помощи, непредоставлении безопасной питьевой воды и оплате менее 3 долларов в час. Компания отвергла эти утверждения, заявив, что ее суда соблюдают международные стандарты. Carnival также сообщала, что орган морской безопасности провел внезапные инспекции трех ее судов в Австралии и не выявил нарушений.

Carnival эксплуатирует в Австралии три судна — Adventure, Encounter и Splendor, на каждом из которых работает примерно по тысяче членов экипажа, преимущественно из стран Юго-Восточной Азии и Африки. Правительство заявило, что это будет последнее продление исключения, а также рассматривает пересмотр соответствующего законодательства, выводы которого еще не обнародованы.

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