Австралия продлила исключение для круизных судов до 2028 года — ABC News Australia
Правительство Австралии продлило до 2028 года действие исключения из национального трудового законодательства для круизных судов, одновременно введя новые требования по защите членов экипажей. Об этом сообщает ABC News.
Исключение, введенное в 1998 году, позволяет круизным операторам не применять австралийские трудовые нормы и вместо этого руководствоваться положениями международной Конвенции о труде в морском судоходстве. Новые обязательства стали первыми условиями, которые Австралия добавила к этому исключению.
Новые права для экипажей
Отныне операторы круизных судов не могут ограничивать право работников на коллективные переговоры. Кроме того, все жалобы экипажей, касающиеся Конвенции о труде в морском судоходстве, должны передаваться Австралийскому управлению морской безопасности. Правительство рассчитывает, что это предоставит регулятору более полную информацию о жалобах на условия труда и их рассмотрении.
Министр транспорта Кэтрин Кинг заявила, что изменения должны защищать работников и одновременно поддерживать морскую отрасль Австралии. Ранее она назвала «ужасными» обвинения, о которых сообщали члены экипажей некоторых судов Carnival.
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Позиция профсоюза и компании
Национальный секретарь Морского союза Австралии Джейк Филд заявил, что самого исключения не должно было существовать, и призвал правительство расследовать ситуацию в отрасли. По мнению профсоюза, продление действия нормы может закрепить эксплуатацию иностранных моряков.
В августе ABC News сообщало об обвинениях в адрес Carnival: работники заявляли о 12-часовом рабочем дне семь дней в неделю, ненадлежащей медицинской помощи, непредоставлении безопасной питьевой воды и оплате менее 3 долларов в час. Компания отвергла эти утверждения, заявив, что ее суда соблюдают международные стандарты. Carnival также сообщала, что орган морской безопасности провел внезапные инспекции трех ее судов в Австралии и не выявил нарушений.
Carnival эксплуатирует в Австралии три судна — Adventure, Encounter и Splendor, на каждом из которых работает примерно по тысяче членов экипажа, преимущественно из стран Юго-Восточной Азии и Африки. Правительство заявило, что это будет последнее продление исключения, а также рассматривает пересмотр соответствующего законодательства, выводы которого еще не обнародованы.