澳大利亚政府将邮轮适用国家劳动法的豁免政策延长至2028年，同时出台保护船员的新要求。据澳大利亚广播公司新闻报道。

这项于1998年推出的豁免允许邮轮运营商不适用澳大利亚劳动标准，转而遵循国际《海事劳工公约》的规定。这些新义务是澳大利亚首次为该豁免增加的条件。

船员的新权利

今后，邮轮运营商不得限制员工进行集体谈判的权利。此外，所有涉及《海事劳工公约》的船员投诉都必须提交给澳大利亚海事安全局。政府预计，这将使监管机构获得关于工作条件投诉及其处理情况的更完整信息。

交通部长凯瑟琳·金表示，这些变化旨在保护工人，同时支持澳大利亚海运业。她此前称，一些嘉年华邮轮船只的船员所反映的指控“令人震惊”。

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工会和公司的立场

澳大利亚海员工会全国秘书杰克·菲尔德表示，这项豁免本就不应该存在，并呼吁政府调查该行业的情况。工会认为，延长该规定可能会固化对外国海员的剥削。

8月，澳大利亚广播公司新闻报道称，有人对嘉年华邮轮提出指控：员工称，他们每周7天、每天工作12小时，获得的医疗服务不当，没有得到安全饮用水，且时薪不足3美元。该公司否认这些说法，表示其船只遵守国际标准。嘉年华邮轮还表示，海事安全机构对其在澳大利亚的三艘船进行了突击检查，未发现违规行为。

嘉年华邮轮在澳大利亚运营三艘船——Adventure、Encounter和Splendor——每艘船约有1000名船员，主要来自东南亚和非洲国家。政府表示，这将是该豁免的最后一次延长，同时还在考虑审查相关立法，其结论尚未公布。

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