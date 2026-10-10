Rząd Australii przedłużył do 2028 roku obowiązywanie wyjątku od krajowego prawa pracy dla statków wycieczkowych, jednocześnie wprowadzając nowe wymogi dotyczące ochrony członków załóg. Poinformowało o tym ABC News.

Wyjątek, wprowadzony w 1998 roku, pozwala operatorom rejsów wycieczkowych nie stosować australijskich norm pracy, lecz kierować się postanowieniami międzynarodowej Konwencji o pracy na morzu. Nowe zobowiązania są pierwszymi warunkami, jakie Australia dodała do tego wyjątku.

Nowe prawa dla załóg

Od teraz operatorzy statków wycieczkowych nie mogą ograniczać prawa pracowników do rokowań zbiorowych. Ponadto wszystkie skargi załóg dotyczące Konwencji o pracy na morzu muszą być przekazywane Australijskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Morskiego. Rząd oczekuje, że zapewni to regulatorowi pełniejsze informacje o skargach dotyczących warunków pracy i ich rozpatrywaniu.

Ministra transportu Catherine King oświadczyła, że zmiany mają chronić pracowników, a jednocześnie wspierać australijską branżę morską. Wcześniej nazwała „przerażającymi” zarzuty zgłaszane przez członków załóg niektórych statków Carnival.

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Stanowisko związku zawodowego i firmy

Jake Field, krajowy sekretarz Morskiego Związku Zawodowego Australii, powiedział, że sam wyjątek nigdy nie powinien istnieć, i wezwał rząd do zbadania sytuacji w branży. Zdaniem związku przedłużenie obowiązywania przepisu może utrwalić wyzysk zagranicznych marynarzy.

W sierpniu ABC News informowało o zarzutach wobec Carnival: pracownicy twierdzili, że pracowali po 12 godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu, otrzymywali niewłaściwą opiekę medyczną, nie zapewniano im bezpiecznej wody pitnej i płacono im mniej niż 3 dolary za godzinę. Firma odrzuciła te twierdzenia, oświadczając, że jej statki przestrzegają międzynarodowych standardów. Carnival przekazał również, że organ bezpieczeństwa morskiego przeprowadził niezapowiedziane inspekcje trzech jego statków w Australii i nie wykrył naruszeń.

Carnival eksploatuje w Australii trzy statki — Adventure, Encounter i Splendor — na każdym z których pracuje około tysiąca członków załogi, głównie z krajów Azji Południowo-Wschodniej i Afryki. Rząd oświadczył, że będzie to ostatnie przedłużenie wyjątku, a także rozważa przegląd odpowiednich przepisów, którego ustalenia nie zostały jeszcze opublikowane.

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