МАГАТЭ назвало систему ядерной безопасности Пакистана надежной — The Hindu
Международное агентство по атомной энергии заявило, что Пакистан создал надежный режим ядерной безопасности для защиты ядерных материалов и объектов. МАГАТЭ дало такую оценку после завершения первой консультативной миссии агентства по физической защите в стране.
Миссия IPPAS
Семь экспертов МАГАТЭ провели в Пакистане 12-дневную миссию International Physical Protection Advisory Service (IPPAS). Она продолжалась с 28 сентября по 9 октября и состоялась по просьбе пакистанского правительства. Команда завершила работу в пятницу.
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Как сообщает The Hindu, миссия стала первой консультативной миссией МАГАТЭ по физической защите, проведенной в Пакистане.
Подготовка персонала
В сообщении также отметили вклад Пакистана в развитие профессиональных навыков работников сферы ядерной безопасности. Отмечается, что эта работа имеет «далеко идущее влияние».