Международное агентство по атомной энергии заявило, что Пакистан создал надежный режим ядерной безопасности для защиты ядерных материалов и объектов. МАГАТЭ дало такую оценку после завершения первой консультативной миссии агентства по физической защите в стране.

Миссия IPPAS

Семь экспертов МАГАТЭ провели в Пакистане 12-дневную миссию International Physical Protection Advisory Service (IPPAS). Она продолжалась с 28 сентября по 9 октября и состоялась по просьбе пакистанского правительства. Команда завершила работу в пятницу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает The Hindu, миссия стала первой консультативной миссией МАГАТЭ по физической защите, проведенной в Пакистане.

Подготовка персонала

В сообщении также отметили вклад Пакистана в развитие профессиональных навыков работников сферы ядерной безопасности. Отмечается, что эта работа имеет «далеко идущее влияние».

Читай нас в