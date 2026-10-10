Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oświadczyła, że Pakistan stworzył solidny system bezpieczeństwa jądrowego w celu ochrony materiałów i obiektów jądrowych. MAEA wydała taką ocenę po zakończeniu pierwszej w kraju misji doradczej agencji w zakresie ochrony fizycznej.

Misja IPPAS

Siedmiu ekspertów MAEA przeprowadziło w Pakistanie 12-dniową misję International Physical Protection Advisory Service (IPPAS). Trwała ona od 28 września do 9 października i odbyła się na wniosek pakistańskiego rządu. Zespół zakończył pracę w piątek.

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Jak informuje The Hindu, misja była pierwszą misją doradczą MAEA w zakresie ochrony fizycznej przeprowadzoną w Pakistanie.

Szkolenie personelu

W komunikacie odnotowano również wkład Pakistanu w rozwój umiejętności zawodowych pracowników sektora bezpieczeństwa jądrowego. Zaznaczono, że praca ta ma „dalekosiężny wpływ”.

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