Izraelskie ataki w Gazie zabiły co najmniej pięć osób — TimesLIVE

Co najmniej pięciu Palestyńczyków zginęło w sobotę w dwóch izraelskich atakach w Strefie Gazy, poinformowali medycy. Cztery osoby zginęły w pobliżu centrum handlowego Panda Mall w mieście Gaza, a jedna kolejna w rejonie Tuffah, położonym dalej na południe w granicach miasta. Poinformował o tym TimesLIVE.

Oświadczenie izraelskiego wojska

Izraelskie wojsko oświadczyło, że oba ataki były wymierzone w bojowników, ale nie podało dalszych szczegółów. W ostatnich tygodniach Izrael nasilił ataki na Hamas, twierdząc, że ugrupowanie ponownie się zbroi i przeprowadza ataki, naruszając ustalenia dotyczące zawieszenia broni.

Hamas zaprzecza, że odbudowuje swój arsenał lub przygotowuje ataki. Ugrupowanie oskarża Izrael o podważanie zawieszenia broni, wynegocjowanego za pośrednictwem USA rok temu.

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Sytuacja po zawarciu rozejmu

Porozumienie o zawieszeniu broni przewiduje dalszą odbudowę terytorium. Jednocześnie nadal niemal nie ma postępów we wdrażaniu ustaleń dotyczących zakończenia wojny, rozbrojenia Hamasu i wycofania izraelskich wojsk.

Według władz ochrony zdrowia Gazy od czasu uzgodnienia rozejmu w październiku ubiegłego roku w wyniku izraelskiego ostrzału zginęło co najmniej 1 400 Palestyńczyków. Izrael z kolei twierdzi, że w tym okresie w wyniku działań bojowników w Gazie zginęło czterech jego żołnierzy.

Wojna w Gazie rozpoczęła się po ataku na Izrael pod przewodnictwem Hamasu 7 października 2023 roku, w którym zginęło 1 200 osób, a kolejne 251 osób wzięto jako zakładników. Według władz ochrony zdrowia Gazy w wyniku późniejszych izraelskich bombardowań i operacji lądowych w enklawie zginęło ponad 74 000 osób.

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