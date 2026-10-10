Израильские удары в Газе унесли как минимум пять жизней — TimesLIVE

По меньшей мере пять палестинцев погибли в результате двух израильских ударов в секторе Газа в субботу, сообщили медики. Четыре человека погибли возле торгового центра Panda Mall в городе Газа, ещё один человек — в районе Туффах, расположенном южнее в пределах города. Об этом сообщает TimesLIVE.

Заявление израильских военных

Израильские военные заявили, что оба удара были направлены против боевиков, однако других деталей не привели. В последние недели Израиль усилил удары по ХАМАС, заявляя, что группировка перевооружается и совершает атаки, нарушая договорённости о прекращении огня.

ХАМАС отрицает, что восстанавливает свой арсенал или готовит нападения. Группировка обвиняет Израиль в подрыве режима прекращения огня, заключённого при посредничестве США год назад.

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Ситуация после заключения перемирия

Соглашение о прекращении огня предусматривает дальнейшее восстановление территории. В то же время прогресса в выполнении договорённостей о завершении войны, разоружении ХАМАС и выводе израильских войск до сих пор почти нет.

По данным органов здравоохранения Газы, с момента согласования перемирия в октябре прошлого года от израильского огня погибли по меньшей мере 1 400 палестинцев. Израиль, со своей стороны, заявляет о гибели четырёх своих военных от действий боевиков в Газе за этот период.

Война в Газе началась после атаки под руководством ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда погибли 1 200 человек, а ещё 251 человек был взят в заложники. По данным органов здравоохранения Газы, в результате последующих израильских бомбардировок и наземных операций в секторе погибли более 74 000 человек.

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