以色列对加沙的袭击造成至少5人死亡——TimesLIVE

医务人员表示，周六，以色列在加沙地带发动的两次袭击造成至少5名巴勒斯坦人死亡。4人死于加沙市Panda Mall购物中心附近，另有1人死于该市境内更靠南的图法赫地区。TimesLIVE报道。

以色列军方声明

以色列军方表示，两次袭击均针对武装人员，但未提供更多细节。近几周来，以色列加强了对哈马斯的打击，称该组织正在重新武装并发动袭击，违反了停火安排。

哈马斯否认正在重建其武器库或准备发动袭击。该组织指责以色列破坏了一年前在美国斡旋下达成的停火机制。

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达成停战后的局势

停火协议规定对该地区进行进一步重建。与此同时，在落实结束战争、解除哈马斯武装以及撤出以色列军队的协议方面，至今几乎没有取得进展。

加沙卫生部门数据显示，自去年10月达成停战以来，至少有1,400名巴勒斯坦人死于以色列火力。以色列则称，在此期间，其4名士兵在加沙因武装人员行动死亡。

加沙战争始于2023年10月7日哈马斯领导的对以色列袭击，当时1,200人死亡，另有251人被劫为人质。加沙卫生部门数据显示，随后以色列在该地带实施的轰炸和地面行动已造成超过74,000人死亡。

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